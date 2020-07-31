الرباط 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسسجلت المغرب 1063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ عدد المصابين فيها 24322 مصاباً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 353 بعد الإعلان عن سبع وفيات جديدة.وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن عدد حالات الشفاء من المرض بلغت 17658 بعد تعافي 347 شخصاً، مشيرة إلى أن عدد الحالات الحرجة 76 حالةً.// انتهى //21:15ت م0205