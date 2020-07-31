إسلام آباد 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسسجّلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية 27 حالة وفاة، و 903 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 278304 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5951 حالة وفاة.كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 247177 حالة، بينما يوجد 1146 حالة في وضع حرج.// انتهى //21:20ت م0206