عام / المركز الأمريكي للأعاصير يغيّر تصنيف عاصفة "أيساياس" إلى إعصار من الدرجة الأولى
الجمعة 1441/12/10 هـ الموافق 2020/07/31 م واس
واشنطن 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس
أعلن المركز الأمريكي للأعاصير أن العاصفة الاستوائية "أيساياس" اشتدت وتحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى، مفيداً أن الإعصار متوجه حالياً إلى أرخبيل الباهاماس وولاية فلوريدا بجنوب شرقي الولايات المتحدة.
وأفاد المركز أن الإعصار يرافقه رياح سرعتها القصوى 130 كلم في الساعة، متوقعاً أن يشتد الإعصار في الساعات الـ 48 المقبلة.
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21:20ت م
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