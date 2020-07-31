واشنطن 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسأعلن المركز الأمريكي للأعاصير أن العاصفة الاستوائية "أيساياس" اشتدت وتحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى، مفيداً أن الإعصار متوجه حالياً إلى أرخبيل الباهاماس وولاية فلوريدا بجنوب شرقي الولايات المتحدة.وأفاد المركز أن الإعصار يرافقه رياح سرعتها القصوى 130 كلم في الساعة، متوقعاً أن يشتد الإعصار في الساعات الـ 48 المقبلة.// انتهى //21:20ت م0207