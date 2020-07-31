إسلام آباد 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسأكدت باكستان أن قواتها لم تبادر بإطلاق النار خلال الاشتباكات الحدودية الأخيرة التي وقعت عند معبر "تشمن" الحدودي مع أفغانستان.وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم أن القوات الأفغانية هي من بادر بإطلاق بشكل غير مبرر على مدنيين أبرياء تجمعوا على الجانب الباكستاني من معبر "تشمن"، حيث نفذت القوات الأفغانية الموجودة عند المعبر وقوات حرس الحدود الأفغانية الموجودة على النقاط الحدودية القريبة إطلاق النار بشكل متزامن.وأضاف أن القوات الباكستانية ردت على عمليات القصف من الجانب الأفغاني لحماية مواطنيها من باب الدفاع عن النفس فقط.كما أوضح أنه من أجل تخفيف حدة التوتر فعّلت باكستان القنوات الدبلوماسية والعسكرية مع الجانب الأفغاني، وقد ُأقنِعَ الجانب الأفغاني بوقف إطلاق النار بعد جهود استمرت عدة ساعات.// انتهى //21:21ت م0209