القاهرة 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اتصال هاتفي اليوم بسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الوضع في ليبيا.واستعرض شكري، خلال الاتصال، موقف مصر الواضح والداعم للحل السياسي الليبي-الليبي، البعيد عن التدخلات الخارجية الساعية للهيمنة على مقدّرات الشعب الليبي مؤكداً حرص القاهرة على التنسيق الدائم وبشكل منتظم مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بما يدفع الحل السياسي قدماً على ضوء ما أكده صدور "إعلان القاهرة" مؤخراً من إمكانية التوصُل إلى مثل هذا الحل في إطار المبادئ والخلاصات التي أقرتها قمة برلين.وشدّد شكري، خلال الاتصال، على الدور المهم الذي تضطلع به الأمم المتحدة في الأزمة الليبية، داعياً إلى تعاون جميع الدول معها من أجل تحقيق غايات وأهداف الشعب الليبي وطموحاته المشروعة.// انتهى //21:21ت م0210