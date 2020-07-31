سياسي / سمو وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية هاتفيًا مع نظيره السنغافوري
الجمعة 1441/12/10 هـ الموافق 2020/07/31 م واس
الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًا اليوم بمعالي وزير خارجية جمهورية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكريشنان.
وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، إضافة إلى أبرز المستجدات وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
// انتهى //
21:29ت م
0212