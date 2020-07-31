أحد المسارحة 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليه 2020 م واسأطلق رئيس جمعية زائد لحفظ النعمة بمحافظة أحد المسارحة محمد علي فقيهي مشروع ثلاجة حفظ النعمة المتنقلة.وأوضح الفقيهي أن قيمة هذا المشروع بلغت مئة وثلاثين ألف ريال ، مبيناً أن الثلاجة المتنقلة تقوم بالمرور على المناسبات لجمع المتبقى من المأكولات عبر الفريق التطوعي ثم يتم بعد ذلك توزيعها على المحتاجين في قرى المسارحة والبالغ عددها ٨٤ قرية.وأشار إلى أن الجمعية تهدف من إطلاق هذا المشروع للحد من هدر الطعام وإشراك أفراد المجتمع في رسالته السامية في حفظ النعمة، وهو ماحث عليه سمو أمير منطقة جازان في أكثر من مناسبة بأهمية حفظ النعمة وعدم هدر الطعام في المناسبات الخاصة والرسمية.// انتهى //21:29ت م0213