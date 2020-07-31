سياسي / سمو وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع وزير خارجية قبرص مستجدات القضايا الإقليمية
الجمعة 1441/12/10 هـ الموافق 2020/07/31 م واس
الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًا اليوم بمعالي وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديسن.
وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل الدفع قدما بمجالات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، إضافة لاستعراض مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
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21:31ت م
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