الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسأجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفيًا اليوم بمعالي وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديسن.وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل الدفع قدما بمجالات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، إضافة لاستعراض مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:31ت م0214