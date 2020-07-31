مكة المكرمة 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسنقل مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود تهاني ومعايدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، للمرضى المنومين في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة وذلك صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك.وقام اللواء الداود أثناء زيارته للمرضى المنومين التي رافقه خلالها مدير مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة العقيد طبيب محمد الشريف، بتوزيع بطاقات المعايدة والهدايا على المرضى، واستمع لمرئياتهم عن سير العلاج والخدمات المقدمة، معربًا عن أمنياته للجميع بالشفاء العاجل.// انتهى //21:34ت م0215