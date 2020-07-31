عام / سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت
الجمعة 1441/12/10 هـ الموافق 2020/07/31 م واس
الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا ، من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ومغادرته المستشفى.
وعبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لسمو نائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت على ما أبداه من مشاعر أخوية، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.
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22:29ت م
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