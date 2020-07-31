منى 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واستفقد فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية لأعمال الوزارة بالحج بمنطقة المشاعر المقدسة الدكتور سالم بن حاج الخامري مقر وجود الحجاج بمشعر منى عقب اكتمال وصولهم أول ليلة من ليالي التشريق للاطمئنان على الخدمات التي تقدمها الشؤون الإسلامية لضيوف الرحمن في إطار أعمال وبرامج الوزارة المتنوعة لخدمة ضيوف الرحمن .واطلع خلال الجولة على مقارّ الدعاة وسير الدروس والكلمات عبر الشاشات التفاعلية، إلى جانب اللوحات التي تحمل رموزًا شريطية لتحميل المواد التوعوية وتطبيق مصحف المدينة النبوية.إثر ذلك ألقى فضيلته كلمة لحجاج بيت الله الحرام عبر الشبكة التلفزيونية حمد الله في مستهلها على ما منّ الله به عليهم من الوقوف بعرفة، والطواف ورمي الجمرات، في أجواء إيمانية وخدمات متميزة قدمتها جميع الجهات العاملة تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - .وأكد الدكتور الخامري أن الوزارة تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات كافة لهم وفق أعلى المعايير وبما يضمن سلامتهم، مشيراً إلى أن أعمال الوزارة تتكامل مع بقية قطاعات الدولة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.واستعرض رئيس اللجنة التنفيذية لأعمال الوزارة بالحج بالمشاعر المقدسة بعضاً من الخدمات التي تقدمها الوزارة للحجاج من تجهيز المساجد في منطقة المشاعر المقدسة والعناية بها وتحقيق "البروتوكولات" الصحية، وإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية عبر الشاشات ومنصات الوزارة الرقمية، وتنفيذ البرامج الدعوية والإرشادية بمشاركة العلماء والدعاة عبر منصات التواصل الاجتماعي وغيرها من الأعمال وفق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.// انتهى //22:34ت م0233