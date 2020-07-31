الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا ، من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.وقد بادل سمو ولي العهد فخامة رئيس جمهورية جيبوتي التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.// انتهى //22:35ت م0234