الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا ، من فخامة الرئيس عمر سيسوكو أمبالا رئيس جمهورية غينيا بيساو، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.وقد طمأن سمو ولي العهد فخامته على صحة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن شكره له على ما أبداه من مشاعر نبيلة.// انتهى //22:48ت م0239