عام / سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس جمهورية غينيا بيساو
الجمعة 1441/12/10 هـ الموافق 2020/07/31 م واس
الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا ، من فخامة الرئيس عمر سيسوكو أمبالا رئيس جمهورية غينيا بيساو، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.
وقد طمأن سمو ولي العهد فخامته على صحة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن شكره له على ما أبداه من مشاعر نبيلة.
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22:48ت م
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