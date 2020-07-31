واشنطن 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسأفادت قوات المشاة البحرية الأمريكية أن دبابة برمائية تقل 15 من قوات المشاة (مارينز) وبحاراً واحداً غرقت بالقرب من جزيرة مملوكة للجيش قبال ساحل جنوب كاليفورنيا، مما أسفر عن مقتل أحد جنود المارينز وفقدان ثمانية آخرين.وأوضح المتحدث باسم قوات المارينز في معسكر بندلتون الملازم كاميرون إتش إدنبرغ في بيان صادر عن القوات، أنهم كانوا يتوجهون في مركبة هجومية برمائية من شواطئ جزيرة سان كليمنتي إلى سفينة بحرية مساء أمس عندما أبلغوا عن أن المركبة تغرق.وبحسب البيان، أصيب اثنان من الجنود الذين بجروح، ونُقلا إلى المستشفى حيث أحدهما في وضع حرج.// انتهى //22:58ت م0240