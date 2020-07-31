نجران10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسعايدت سجون منطقة نجران نزلاء السجون بالمنطقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وسط إجراءات احترازية ووقائية، تضمنت توزيع الهدايا على النزلاء، وتبادل التهاني والتبريكات.كما سمح للنزلاء والنزيلات بإجراء الاتصالات الهاتفية بذويهم والتواصل معهم ومعايدتهم هاتفياً من الساعة 6 صباحاً وحتى 12 مساء.وتأتي هذه الاحتفالية لتحقق أحد أهداف المديرية العامة للسجون بزرع البهجة في نفوس النزلاء، ومشاركتهم في المناسبات المختلفة كافة، حرصاً من المديرية على أهمية تعزيز الجوانب الاجتماعية للنزلاء ومشاركتهم فرحة العيد.// انتهى//23:13ت م0241