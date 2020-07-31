سكاكا 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسأطلقت مديرية السجون بمنطقة الجوف مبادرة " عيدكم مبارك " وذلك لإيصال هدايا عيد الأضحى المبارك لأسر وأهالي النزلاء والنزيلات بمختلف سجون المنطقة عبر خدمة التوصيل تحت شعار " لسلامتك نوصلها لك".وبين مدير السجون بمنطقة الجوف العميد عبدالله بن محمد العتيبي أن هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع البريد السعودي بالمنطقة و لجنة تراحم الجوف، وتهدف إلى مشاركة النزلاء وذويهم فرحة عيد الأضحى المبارك، ومشاركة أهالي وأسر النزلاء والنزيلات فرحة العيد بهدايا مميزة تتضمن بطاقات معايدة وتهنئة من النزلاء والنزيلات إلى ذويهم.وأكد العتيبي حرص المديرية العامة للسجون على مشاركة النزلاء وأهاليهم بجميع المناسبات تحقيقاً لأهداف المديرية الإصلاحية والتأهيلية التي دأبت على تنفيذها وفق خطط وبرامج اجتماعية تعيد الثقة للنزلاء وتزرع البسمة على محياهم.// انتهى //23:13ت م0242