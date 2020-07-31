واشنطن 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واساختتمت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم تداولاتها لشهر يوليو على ارتفاع.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 114.67 نقطة، أو 0.44 في المئة، إلى 26428.32 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 24.90 نقطة، أو 0.77 في المئة ليغلق عند 3271.12 نقطة.فيما سجل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعاً عند الإغلاق بواقع 157.46 نقطة، أو 1.49 في المئة، إلى 10745.27 نقطة.// انتهى //23:25ت م0244