الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسأجرت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لجميع الحكام الأجانب الذين حضروا للمملكة وذلك بالتعاون مع الشؤون الصحية بالرياض.وجاءت هذه الفحوصات ضمن الإجراءات الاحترازية من أجل الاستعداد لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وكان 31 حكما أجنبياً وصلوا إلى الرياض أول أمس لإدارة عددًا من مباريات الدوري الذي سينطلق الثلاثاء المقبل .// انتهى //23:28ت م0246