واشنطن 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته تقوم بمراجعة قوانين الهجرة، مشدداً على أنه يجب الحرص على أن يدخل الوافدون إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني.وأشار في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن إدارته تعمل على مشروع قانون جديد للهجرة وآخر للرعاية الصحية.وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يدرس عدة خيارات تجاه تطبيق (تيك توك) المملوك لشركة بايت دانس الصينية منها إمكانية حظره.// انتهى //00:34ت م0252