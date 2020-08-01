الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا من فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ومغادرته المستشفى.وعبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره الطيبة، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.// انتهى //00:45ت م0253