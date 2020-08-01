القاهرة 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسسجلت مصر 321 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 31 حالة وفاة، وخروج 1402 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 39638 حالةً.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد 94078 حالةً ضمنهم 39638 حالة شفاء، و 4805 حالات وفاة.// انتهى //00:56ت م0254