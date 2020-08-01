واشنطن 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 68,042 إصابة مؤكدة و 1,216 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ).وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,473,974 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 151,499 حالة وفاة.// انتهى //02:02ت م0258