ريو دي جانيرو 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة تسجيل 52383 حالة إصابة مؤكدة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 1212 حالة وفاة.وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل أكثر من 2.6 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفعت محصلة الوفاة الرسمية إلى 92475 حالة.// انتهى //04:43ت م0260