الرياض 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك سلمان يُهنئ المواطنين والمقيمين والحجاج والمسلمين بمناسبة عيد الأضحىخـادم الحـرمـين: أدعــو الله أن يكـون العيـد بُشـرى خيـر بانحـسار «كـورونــا»خادم الحرمين يتلقى التهاني بعيد الأضحى ومغادرته المستشفىالقيادة تتلقى تهاني الزعماء بمناسبتي عيد الأضحى وشفاء الملكالقيادة تهنئ رئيسي الاتحاد السويسري وبنينيوم الحج الأكبر.. أجواء إيمانية واحترازات وقائيةأمراء المناطق يتقدمون المصلين في صلاة عيد الأضحى وسط تطبيق الإجراءات الاحترازيةالعيسى: ظاهرة (الاتجار بالبشر) باتت تشكل تهديداً خطيراً للإنسانيةالرد على الفتاوى آلياً على مدار اليومخلاف نتنياهو وغانتس على الميزانية يهدد بحل الحكومةإيران تماطل في دفع تعويضات الطائرة الأوكرانيةكورونا.. أوروبا تنتكس// يتبع //06:03ت م0003