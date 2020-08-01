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السبت 1441/12/11 هـ الموافق 2020/08/01 م واس
الرياض 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الملك سلمان يُهنئ المواطنين والمقيمين والحجاج والمسلمين بمناسبة عيد الأضحى
خـادم الحـرمـين: أدعــو الله أن يكـون العيـد بُشـرى خيـر بانحـسار «كـورونــا»
خادم الحرمين يتلقى التهاني بعيد الأضحى ومغادرته المستشفى
القيادة تتلقى تهاني الزعماء بمناسبتي عيد الأضحى وشفاء الملك
القيادة تهنئ رئيسي الاتحاد السويسري وبنين
يوم الحج الأكبر.. أجواء إيمانية واحترازات وقائية
أمراء المناطق يتقدمون المصلين في صلاة عيد الأضحى وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية
العيسى: ظاهرة (الاتجار بالبشر) باتت تشكل تهديداً خطيراً للإنسانية
الرد على الفتاوى آلياً على مدار اليوم
خلاف نتنياهو وغانتس على الميزانية يهدد بحل الحكومة
إيران تماطل في دفع تعويضات الطائرة الأوكرانية
كورونا.. أوروبا تنتكس
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