عام / المكسيك تسجل 688 وفاة جديدة و 8458 إصابة إضافية بفيروس كورونا
السبت 1441/12/11 هـ الموافق 2020/08/01 م واس
مكسيكو سيتي 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس
أظهرت بيانات وزارة الصحة في المكسيك ارتفاع عدد حالات الوفاة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 46688 حالة يوم الجمعة لتحتل المكسيك المركز الثالث في أكبر عدد من حالات الوفاة جراء تلك الجائحة على مستوى العالم.
وسجلت الوزارة 8458 إصابة جديدة إضافة إلى 688 حالة وفاة إضافية ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 424637 حالة والوفاة إلى 46688.
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