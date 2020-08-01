إسلام آباد 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم أداء ضيوف الرحمن مناسك الحج واحتفالهم بعيد الأضحى المبارك في أجواء إيمانية وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي وفرتها حكومة المملكة العربية السعودية.وأخبرت عن احتفال باكستان اليوم بأول أيام عيد الأضحى المبارك، مع تشديد السلطات الباكستانية الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.وسلطت الضوء على الاشتباكات التي اندلعت بين القوات الباكستانية والأفغانية عند معبر تشمن الحدودي بسبب تجمع مئات الأشخاص الذين حاولوا التوجّه إلى أفغانستان للاحتفال بعيد الأضحى.وتناقلت إعلان الشرطة الباكستانية عن نجاحها في إحباط عملية إرهابية كبيرة، والقضاء على خمسة إرهابيين خلال عملية نفذتها في إقليم البنجاب.وأشارت إلى رفع الحكومة الباكستانية أسعار البنزين والوقود والمشتقات النفطية مع بداية شهر أغسطس الحالي.و أنبأت عن إصابة 14 شخصًا في انفجار بإقليم هيرات، وإطلاق الحكومة الأفغانية سراح 500 سجين من عناصر حركة طالبان رداً على هدنة العيد من جانب الحركة.وتناولت تمديد هيئة الطيران المدني الهندية الحظر المفروض على الرحلات الدولية من وإلى الهند حتى 31 أغسطس المُقبل.و تابعت صحف باكستان تطورات التوتر في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على مسؤولين وكيان حكومي صيني بموجب قانون ماغنيتسكي الخاص بملاحقة منتهكي حقوق الإنسان.// انتهى //06:14ت م0008