عام / " الأرصاد " : أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
السبت 1441/12/11 هـ الموافق 2020/08/01 م واس
المدينة المنورة 11 ذوالحجة 1441هـ الموافق 1 أغسطس 2020م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت أتربة مثارة وأمطار رعدية تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العيص, والمهد, وبدر, وخيبر, ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم.
// انتهى //
08:32ت م
0015