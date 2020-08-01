المدينة المنورة 11 ذوالحجة 1441هـ الموافق 1 أغسطس 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت أتربة مثارة وأمطار رعدية تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العيص, والمهد, وبدر, وخيبر, ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم.// انتهى //08:32ت م0015