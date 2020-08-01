القاهرة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الاتصال الهاتفي الذي أجراه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - للتهنيئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وسلطت في الإطار ذاته الضوء على تهنئة الرئيس السيسي، المملكة العربية السعودية على التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج لهذا العام الذي واكب ظروفًا استثنائية بسبب جائحة كورونا مما يعكس قدرة المملكة وخبرتها الواسعة.وأشارت صحف السبت إلى المباحثات الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وتناولت تطورات الأزمة الليبية وموقف مصر الداعم للحل السياسي الليبي الليبي، البعيد عن التدخلات الخارجية الساعية للهيمنة على مقدّرات الشعب الليبي.ونشرت دعوة الأمم المتحدة إلى اقتناص فرصة الهدنة المؤقتة بمناسبة عيد الأضحى لإنهاء الاقتتال في ليبيا وتغليب روابط الإخاء، مناشدة الفرقاء تثبيت وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار السياسي لتكون هدنة مستديمة.ورصدت الوضع في الأراضي العراقية، مشيرة إلى ملاحقة الجيش العراقي بقايا تنظيم داعش الإرهابي في مناطق مختلفة من محافظة الأنبار، وسقوط صاروخين في محيط مطار بغداد الدولي.وتناقلت صحف القاهرة تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الانتقال السلمي الذي تعيشه السودان يمثل فرصة تاريخية لتقديم الدعم السياسي لها، معربًا عن رغبته في شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.// انتهى //08:56ت م0016