لوس أنجليس 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسلقي سبعة أشخاص مصرعهم، أمس، إثر حادث تصادم بين طائرتين خفيفتين فوق شبه جزيرة كيناي في ولاية ألاسكا الأمريكية.وأوضحت وزارة السلامة العامة في ألاسكا في بيان لها، أن إحدى الطائرتين كان بها راكب واحد والطائرة الأخرى كان على متنها ستة أشخاص، حيث لقوا مصرعهم في الحال جراء التصادم، فيما لقي شخص مصرعه أثناء نقله إلى المستشفى، مبينة أن من بين الضحايا النائب في الولاية جاري كنوب.// انتهى //10:18ت م0025