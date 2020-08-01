الخرطوم 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم على أداء ضيوف الرحمن مناسك الحج واحتفالهم أمس بعيد الأضحى المبارك في أجواء إيمانية وإجراءات صحية وجدت استحسان من قادة الدول العربية والاسلامية.وعرجت على تحذير النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، من الفتن وتصفية الحسابات التي قال إنها تحدث تدمير في مقدرات البلاد حاليًا.وأبرزت مطالبة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أبناء الشعب الليبي إلى نبذ الفتن وتجاوز الخلافات والحسابات الضيقة، وإعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبار من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا.وأشارت صحف السبت إلى إصابة عشرات الفلسطينيين أمس في قرية زبوبا غرب جنين بحالات اختناق؛ جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونشرت إعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس، تحديد السادس من يونيو من العام المقبل موعدًا لإجراء انتخابات مبكرة.ولفتت الانتباه إلى تأكيد باكستان أن قواتها لم تبادر بإطلاق النار خلال الاشتباكات الحدودية الأخيرة التي وقعت عند معبر "تشمن" الحدودي مع أفغانستان.ونقلت صحف السودان عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أمس قوله إن تأثير فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم سيمتد في المستقبل.// انتهى //11:23ت م0033