عام / "الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
السبت 1441/12/11 هـ الموافق 2020/08/01 م واس
جدة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم , من أمطار رعدية ، ونشاط للرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات الكامل، وخليص، وبحره، والعرضيات .
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الحادية عشر مساءً.
// انتهى //
12:31ت م
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