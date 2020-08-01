بكين 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسبحث عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم في اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية سيراليون نبيلة تونس، التعاون في مواجة تفشي فيروس كورونا في سيراليون .وأفادت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب تبادل الآراء بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعداد الصين تقديم مستلزمات طبية وتقنية لسيراليون لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وأبدت الخارجية الصينية رغبتها في توقيع اتفاق لتفعيل مبادرة تعليق خدمات الدين في إطار مجموعة العشرين، وتسريع وتيرة مشروعات التعاون الثنائي، ومساعدة سيراليون في استئناف العمل والإنتاج وإنعاش الاقتصاد.// انتهى //12:50ت م0050