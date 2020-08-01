الطائف 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسرفع رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري، باسمه، ونيابة عن منسوبي الجامعة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبتي حلول عيد الأضحى المبارك، ومغادرة خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ مستشفى الملك فيصل التخصصي سليماً معافى.وقال رئيس جامعة الطائف: "غمرت نفوسنا مشاعر الفرح برؤية والد الجميع خادم الحرمين الشريفين وهو يغادر الليلة الماضية المستشفى، بعد أن منّ اللّه ــ جل جلاله ـ عليه بالصحة والعافية، إثر إجرائه العملية الجراحية وإتمامه الفحوصات الطبية"، منوهاً إلى ما تكنه نفوس المواطنين والمواطنات من مشاعر المحبة والإخلاص والوفاء للقيادة الرشيدة، والتي عبروا عنها طوال الأيام الماضية بالدعاء بأن يمن اللّه عز وجل على الملك سلمان بن عبدالعزيز بالشفاء من العارض الصحي الذي ألم به.ودعا في ختام تصريحه اللّه عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يعيد مناسبة عيد الأضحى المبارك عليهما أعواماً عديدة وهما يرفلان بلباس الصحة ودوام العافية، وأن يحفظ بلادنا وشعبها ويديم عليها نعم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والازدهار.// انتهى //13:04ت م0052