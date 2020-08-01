منى 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة اليوم محاضرتين لحجاج بيت الله الحرام ضمن البرنامج الدعوي " حج بسلام وأمان "، الذي تتواصل فعالياته طيلة موسم الحج عبر قناة الوزارة بمنصة اليوتيوب.وتقام المحاضرة الأولى - بمشيئة الله تعالى - الساعة الخامسة عصراً يلقيها الدكتور صالح بن عبدالعزيز بن سندي بعنوان :" وأذكروا الله في أيام معدودات"، فيما تقام المحاضرة الثانية الساعة التاسعة مساءً بعنوان " مظاهر التوحيد في الحج" للدكتور سامي بن محمد الصقير .//انتهى //13:49ت م0061