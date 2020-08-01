الطائف 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسشرعت أمانة الطائف في تهيئة وتجهيز الحدائق والمتنفسات والمتنزهات العامة استعدادا لإجازة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي.وأوضحت الأمانة أن الخدمات البلدية تقدم للأهالي والزوار من خلال التأكد من النظافة العامة وأعمال الإصحاح البيئي، وجاهزية المتنفسات، وضرورة الحفاظ على الاحترازات الوقائية، كما ستعمل فرق الصيانة الشاملة في مختلف المرافق الخدمية، لضمان جاهزية الحدائق والمتنزهات العامة (ألعاب الاطفال ودورات المياه العامة والمظلات الواقية والمرافق المساندة)، وأيضاً تجهيز المواقع السياحية، وضمان استمرار تقديم الخدمات البلدية المختلفة طوال فترة إجازة عيد.وأكد أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، أن الأمانة تحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية خلال فترة إجازة عيد الفطر، مشيرا إلى تخصيص فرق إشرافية من إدارة صحة البيئة والأسواق في الأمانة تتابع ميدانياً الخدمات المقدمة، وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين، وستقوم فرق البلديات الفرعية بتكثيف خدماتها الميدانية .// انتهى //13:57ت م0063