مكة المكرمة ١١ ذو الحجة ١٤٤١ه الموافق ١ أغسطس ٢٠٢٠ م واسقامت الإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي بتجهيز لوحات وملصقات توعوية وإرشادية في مداخل وممرات مبنى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ توضح الإجراءات الاحترازية الصحية والوقائية من لبس الكمامات وترك مسافة آمنة بين الموظفين وغسيل اليدين بالماء والصابون وتعقيم اليدين بصفة دورية.ويأتي ذلك حرصًا منها على نشر التوعية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا بين منسوبي الرئاسة العامة والالتزام (ببروتوكلات) التباعد المكاني وفق الضوابط الصحية التي تضمن بيئة عمل آمنة وتحرص على سلامة منسوبيها.// انتهى //13:57ت م0064