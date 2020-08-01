مكة المكرمة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باستطلاعات رأي الحجاج عن الخدمات المقدمة وفق أحدث التقنيات لضمان سلامة الحجاج .وتعمل الرئاسة على تحليل النتائج وفق منهجيات وأسس علمية تحقق معايير الجودة الشاملة والتميز المؤسسي بهدف تقديم الخدمات بأرقى صورة، وتسخير جميع السبل الممكنة لخدمة الحجاج وتيسير الحج لضيوف بيت الله الحرام وتحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله -.يأتي ذلك ضمن جهود المملكة في حج هذا العام بخطط وتجهيزات وقائية تحقق التباعد الاجتماعي الموصى بها من القيادة الرشيدة -حفظهم الله- ، وحرصا على جودة الخدمات المقدمة لهم وتحقيق تطلعات حجاج بيت الله الحرام.// انتهى //14:05ت م0065