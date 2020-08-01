انجامينا 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسلقي 10 مدنيين مصرعهم في هجوم شنه مسلحو جماعة بوكو حرام الإرهابية على قرية بإقليم البحيرة غربي تشاد.واوضحت مصادر أمنية تشادية ان المسلحين اختطفوا خلال الهجوم سبعة مدنيين من بينهم امرأتين.من جهة اخرى أعلنت مصادر عسكرية في التشاد مقتل جندي فرنسي في القاعدة الفرنسية الموجودة في العاصمة التشادية، وذلك أثناء عملية صيانة انفجرت خلالها إحدى الآليات.// انتهى //14:25ت م0069