منى 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسنوه نائب مدير الإرشاد الثقافي بالمجلس التنسيقي لخدمة حجاج الداخل فهد بن عثمان العنيزان بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تهيئة المساجد والعناية بها وتنظيم البرامج الدعوية المتميزة وتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام.وأكد العنيزان أن ما قدمته وزارة الشؤون الإسلامية ليس بمستغرب عليها في العناية بالمساجد وتهيئتها وتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتطبيقها (البروتوكلات) الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، مبيناً أن ما رآه الحاج ولامسه في مسجدي نمرة والمشعر الحرام من خدمات جليلة وتنظيم سلس واحترازات مكثفة، يدعوا للفخر والاعتزاز بتلك الجهودوللعاملين عليها، مقدماً شكره لكافة الجهات الحكومية التي أسهمت في نجاح حج هذا العام في ظل الظروف الراهنة.// انتهى //14:28ت م0070