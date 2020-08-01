إسلام آباد 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسدشنت رابطة العالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك مشروع (كبش العيد) في باكستان.وأقيم حفل بهذه المناسبة اليوم بالمكتب الإقليمي لرابطة العالم الإسلامي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد بحضور معالي وزير التعليم لإقليم البنجاب راجه راشد حفيظ، ونائب رئيس البعثة بسفارة المملكة العربية السعودية لدى باكستان محمد بن خلف العنزي، وعدد من المسئولين الباكستانيين.وأوضح المدير الإقليمي للرابطة في باكستان الأستاذ سعد بن مسعود الحارثي أن مشروع كبش العيد الذي تم تدشينه اليوم يأتي ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها رابطة العالم الإسلامي كل عام في عدد من دول العالم وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية في الدول، حيث يتم ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على المستفيدين من الفقراء والمحتاجين.من جانبه، رفع معالي وزير التعليم لإقليم بنجاب راجه راشد حفيظ الشكر باسمه ونيابة عن الحكومة والشعب الباكستاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله ـ على ما تقدمه المملكة العربية السعودية من دعم متواصل للمحتاجين في باكستان.كما ثمن جهود رابطة العالم الإسلامي وعلى رأسها معالي الأمين العام الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على جهودها المميزة في مجالالعمل الإنساني، واستشعارها بأحوال المحتاجين من الشعب الباكستاني.// انتهى //14:33ت م0071