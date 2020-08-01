الرياض 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسأعلنت الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة تبوك لكافة القطاعات بنسبة 31%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدهابما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخرًا عن إضافة مايقارب 3280 سرير عناية مركزة، وذلك خلال90 يومًا في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19.// انتهى //14:35ت م0073