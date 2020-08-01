القطيف 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسنفذت بلدية محافظة القطيف، أول أيام عيد الأضحى المبارك، عددٍ من الجولات الرقابية على كافة المحلات التجارية والغذائية بالمحافظة، للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية وتنفيذ الإجراءات اللازمة حول المُمارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المصادرات وإتلافها بالطرق الصحية المتبعة.وأفاد رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني، أن هذه الجولات أسفرت عن إغلاق ملحمة ومطبخ للولائم مخالفان للاشتراطات الصحية في عنك، يقومان بذبح الأضاحي بصورة عشوائية ومخالفة للاشتراطات النظامية والصحية، مؤكداً بأنه سيتم تطبيق لائحة الغرامات و الجزاءات البلدية بحقهما.وحذر من الذبح العشوائي ونتائجه السلبية على الأفراد والمجتمع بصفة عامة بسبب غياب الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح، مما يُعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، والذبائح للفساد بسبب ارتفاع درجة الحرارة وتعرضها للملوثات الخارجية، مؤكداً أن الفرق الرقابية تقوم بجولات واسعة النطاق لرصد المخالفات الصحية، وتتخذ كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج المقدم للمواطن والمقيم، وتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية.وأضاف المهندس الحسيني، أن البلدية واصلت نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة للوقاية من انتشار العدوى، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».// انتهى//14:52ت م0080