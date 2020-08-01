أديس أبابا 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واستجاوزت القارة الإفريقية عتبة 900 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي لا تزال من ضمن أقل قارات العالم تأثرا بالجائحة.ووفقا للمركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إفريقيا وصل إلى 908931 إصابة.وأضاف المركز التابع للاتحاد الأفريقي، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالمرض ارتفع ليصل إلى 19310.// انتهى //14:52ت م0081