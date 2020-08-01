الرياض 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم من فخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه - أيده الله - ومغادرته المستشفى.وقد بادل خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - فخامة رئيس تركمانستان التهاني بعيد الأضحى المبارك، معبراً عن شكره وتقديره لفخامته.// انتهى //14:59ت م0082