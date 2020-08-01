سياسي / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس جمهورية تركمانستان
السبت 1441/12/11 هـ الموافق 2020/08/01 م واس
الرياض 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم من فخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه - أيده الله - ومغادرته المستشفى.
وقد بادل خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - فخامة رئيس تركمانستان التهاني بعيد الأضحى المبارك، معبراً عن شكره وتقديره لفخامته.
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14:59ت م
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