سياسي / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن
السبت 1441/12/11 هـ الموافق 2020/08/01 م واس
الرياض 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وهنأ جلالته خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره لجلالة ملك الأردن على مشاعره، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.
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15:04ت م
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