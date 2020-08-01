سياسي / سمو الأمير فيصل بن فرحان يجري اتصالاً هاتفياً بوزيرة خارجية بلغاريا
السبت 1441/12/11 هـ الموافق 2020/08/01 م واس
الرياض 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي نائبة رئيس مجلس الوزراء للإصلاح القضائي وزيرة خارجية جمهورية بلغاريا إيكاتيرينا زاخاريفا.
وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون إزاء الموضوعات محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية.
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15:13ت م
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