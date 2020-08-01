الرياض 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسأجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي نائبة رئيس مجلس الوزراء للإصلاح القضائي وزيرة خارجية جمهورية بلغاريا إيكاتيرينا زاخاريفا.وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون إزاء الموضوعات محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية.// انتهى //15:13ت م0085