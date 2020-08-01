الباحة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وشبه انعدام للرؤية على منطقة الباحة وجريان السيول.ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة والمخواة, والمندق, وبلجرشي والحجرة والعقيق وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.// انتهى //15:21ت م0086