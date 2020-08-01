الحديدة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.وجرى خلال الفترة من 16 يوليو إلى 22 يوليو 2020م ضخ 287,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 413,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها.ويأتي المشروع في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.// انتهى //15:34ت م0088