حجة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران في محافظة حجة اليمنية.وجرى خلال المدة من 16 يوليو إلى 22 يوليو 2020م ضخ 368,400 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 245,600 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,320 فرداً.// انتهى //15:43ت م0090