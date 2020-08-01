الأحساء 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسبلغ عدد الأضاحي الذي استقبلتها مسالخ أمانة محافظة الأحساء الثلاثة (المسلخ المركزي، مسلخ مدينة العمران، مسلخ مدينة العيون)، في اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، 10.000 أضحية من الأنعام (ضأن، أبقار، جمال)، وسط تنفيذ الخطط والبرامج المستمرة تطبيقاً للإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية ضد انتشار العدوى.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل، أن المسالخ الرئيسية سجلت إعدام جزئي لـ 405 ذبيحة، و 15 ذبيحة بالكامل، وذلك بعد خضوع الذبيحة لكشف الطبيب البيطري، عبر تنفيذ برامج وآليات مستمرة للفحوصات البيطرية للمذبوحات قبل وبعد الذبح.وأبان، أن مراحل استلام وتسليم الأضاحي تضمنت خطوات مرحلية: "تخصيص مجموعة من العاملين لاستلام الذبائح وتوصيلها إلى مدخل الحظائر حسب ألوان المجموعات، وبعدها يعطى (المواطن أو المقيم) الرقم الخاص بها، ويُراعى في ذلك وقت الدخول والاستلام لتسلم الذبائح في فترة محددة، تفادياً للانتظار الطويل.وأكد بووشل، زيادة أعداد الأطباء البيطريين للكشف على المواشي أثناء دخولها الحظائر، للتأكد من سلامتها قبل الذبح، ومضاعفة عدد الجزارين، وتوجيه عمال النظافة بتنظيف صالات الذبح ورفع مخلّفات الذبائح مباشرةً، إضافةً إلى توفير أجهزة تعقيم للأرضيات والجدران وعمل التطهير اللازم لصالات الذبح ومرافق المسلخ، واستبدال جميع أدوات الذبح ووسائل نقل الذبائح وخلافه.يذكر أن لجنة متابعة المطابخ والأحواش العشوائية واصلت لليوم الثاني ضبط المسالخ العشوائية، التي بلغت إجمالي ما ضبط خلال اليوم الأول والثاني من العيد، 22 مسلخاً عشوائيا ، وضبط وصودر وأتلف أكثر من 80 ذبيحة، بحسب لوائح الأنظمة والجزاءات البلدية.// انتهى //16:04ت م0094